Казахстанские одиннадцатиклассники, которые планируют поступать на химическую инженерию, столкнулись с неожиданной для них проблемой. Вместо физики, к которой многие готовились больше года, с 2027 года профильным предметом может стать биология. Школьники просят сохранить прежние условия поступления хотя бы для нынешних выпускников, передаёт BAQ.KZ.

Речь идёт о группе образовательных программ B060 «Химическая инженерия и процессы». Национальный центр тестирования (НЦТ) подтвердил планы изменить комбинацию профильных предметов, однако соответствующий нормативный акт ещё не принят.

«Мы готовились целый год»

Недовольство выпускников получило широкое обсуждение в Threads. Одна из абитуриенток рассказала, что школьники выбирали будущую специальность, покупали подготовительные курсы и распределяли учебную нагрузку, ориентируясь на комбинацию «Химия – Физика».

«Мы готовились к ЕНТ целый год, покупали курсы, распределяли своё время, выбирали будущую профессию и строили планы, опираясь на официальную информацию», – написала девушка.

Её поддержали другие школьники. Некоторые рассказали, что начали готовиться к физике ещё в десятом классе, занимались с репетиторами и уже проходили пробные тестирования.

По словам обратившихся в редакцию выпускников, платное пробное ЕНТ по комбинации «Химия – Физика» было доступно даже осенью 2026 года. В подтверждение они предоставили скриншоты тестирований за сентябрь, октябрь и ноябрь.

Школьников беспокоит, что теперь им придётся за короткое время освоить другой профильный предмет. При этом именно два профильных предмета дают возможность набрать до 100 из 140 баллов на ЕНТ.

В коллективном обращении выпускники, родители и педагоги просят Министерство науки и высшего образования и НЦТ сохранить прежнюю комбинацию для тех, кто уже начал подготовку. Некоторые предлагают перенести изменения на 2028 год.

Что ответили в НЦТ

В Национальном центре тестирования объяснили, что изменение предложили Республиканский учебно-методический совет и профильные предприятия-работодатели.

По информации НЦТ, новая комбинация должна расширить возможности поступления и помочь решить проблему нехватки специалистов в отрасли.

«Переход на комбинацию „Химия – Биология“ направлен на расширение возможностей абитуриентов и решение кадрового дефицита в отрасли», – сообщили в Центре.

В НЦТ пояснили, что с новой парой предметов выпускники смогут участвовать в конкурсе образовательных грантов по четырём группам образовательных программ вместо одной, доступной при комбинации «Химия – Физика».

Центр также утверждает, что изменения вводятся поэтапно. В 2026 году для химической инженерии действовал переходный вариант: абитуриенты могли выбирать физику или биологию в сочетании с химией. С 2027 года планируется оставить только комбинацию «Химия – Биология».

По версии НЦТ, информацию о предстоящих изменениях разместили на официальном сайте и в социальных сетях ещё в начале 2026–2027 учебного года.

Однако школьники утверждают, что о планируемой замене предметов многие узнали только в ноябре. Они также спрашивают, почему продолжали проводиться пробные тестирования по прежней комбинации.

Что говорится в документах

Отдельный вопрос возник из-за различий между опубликованными перечнями предметов и действующими нормативными документами.

26 февраля 2026 года был подписан приказ министра науки и высшего образования № 99. В нём для группы B060 «Химическая инженерия и процессы» предусмотрен переходный вариант «Химия – Физика/Биология».

Это означает, что документ допускал выбор между физикой и биологией в сочетании с химией.

При этом Национальный центр тестирования подтвердил, что окончательное изменение на 2027 год пока предусмотрено проектом нормативного правового акта. Он ещё должен пройти установленную процедуру принятия.

Таким образом, переход на новую комбинацию запланирован, но окончательное нормативное решение пока не принято.

Для выпускников остаётся открытым главный вопрос: смогут ли они поступать на выбранное направление по прежней комбинации или им придётся менять подготовку перед ЕНТ-2027.

Школьники просят ведомства дать конкретный ответ до начала тестирования и учесть интересы тех, кто уже потратил время и деньги на подготовку к физике.

ЕНТ-2027: что ещё изменится

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек опроверг слухи об отмене ЕНТ с 2027 года. По его словам, привычное тестирование сохранится, а новый Admission Insight Test (AIT) планируют запустить в пилотном режиме.

«В следующем году ЕНТ сохраняется. Новый тест вводится только как пилотный проект, как альтернатива, по выбору абитуриентов», – пояснил министр.

При этом вопрос с профильными предметами для будущих студентов химической инженерии остаётся открытым. Пока окончательные изменения не утверждены, выпускники просят сохранить возможность сдавать физику хотя бы для тех, кто уже начал подготовку.