Готовится визит Главы государства на саммит G20 в Майами
18 Ноября 2026, 16:03
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18 Ноября 2026, 16:0318 Ноября 2026, 16:03
101Фото: Aqorda
Президент Касым-Жомарт Токаев принял своего Представителя в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества Ержана Казыхана, сообщает Акорда.
Главу государства проинформировали о ходе подготовки к предстоящему визиту в Майами для участия в саммите G20 по приглашению Президента США Дональда Трампа.
Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по дальнейшему развитию казахстанско-американского расширенного стратегического партнерства.
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