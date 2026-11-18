Президент Касым-Жомарт Токаев принял своего Представителя в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества Ержана Казыхана, сообщает Акорда.

Главу государства проинформировали о ходе подготовки к предстоящему визиту в Майами для участия в саммите G20 по приглашению Президента США Дональда Трампа.

Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по дальнейшему развитию казахстанско-американского расширенного стратегического партнерства.