Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев провел совещание по подготовке страны к паводковому периоду. Вице-премьер проверил готовность водохозяйственных объектов, дорог и мостов, сил реагирования, а также ознакомился с прогнозами и моделированием паводковой обстановки в системах Talsim и Tasqyn. Особое внимание уделили регионам повышенного риска, передает BAQ.KZ.

В регионах уже выполнен значительный объем работ: построено 831 км защитных дамб и валов, свыше 1 тыс. км дренажных систем, каналов и арыков, установлены и заменены 934 водопропускных сооружения, проведен капитальный ремонт мостов в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

На паводкоопасных участках рек выполнено около 166 км дноуглубительных работ, 255 км берегоукрепления, 221 км спрямления русел и 172 км очистки водотоков. Противопаводковые мероприятия продолжаются.

С ноября по январь представители МЧС выезжали во все регионы для оценки готовности к весеннему половодью. По предварительному прогнозу "Казгидромета", весной на большей части территории страны ожидается количество осадков выше нормы, что повышает риск подтоплений.

Канат Бозумбаев подчеркнул необходимость усиления мер в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай.

"Начало весны ожидается теплым и с осадками. Осенние дожди привели к образованию ледяной корки, что может осложнить паводковую ситуацию. Нужно быть готовыми к разным сценариям, особенно в проблемных регионах", — отметил вице-премьер.

Акиматам поручено заранее провести взрывные работы на реках, очистить водоотводные и ливневые каналы, водопропускные сооружения, а также обеспечить своевременный вывоз снега в городах и селах.

Министерству экологии поручен ежедневный мониторинг погоды и оперативное распространение штормовых предупреждений. Министерству водных ресурсов — контроль наполнения водохранилищ и заблаговременный сброс воды при необходимости, а также координация с соседними государствами по трансграничным рекам.

Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено провести учение "Көктем-2026", отработать действия при осложнении обстановки и обеспечить готовность сил гражданской защиты. Совместно с МВД необходимо проработать вопросы эвакуации населения и создать запасы продовольствия, ГСМ, медикаментов и инертных материалов.

Завершить весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасного прохождения паводков вице-премьер поручил до 1 марта.