В разных регионах Казахстана продолжается комплексная работа по подготовке к предстоящему весеннему паводковому периоду, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

Специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям совместно с местными исполнительными органами проводят мониторинг паводкоопасных участков, проверяют готовность инженерных сооружений и реализуют профилактические меры для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций.

В области Абай главный специалист Комитета предупреждения ЧС Бексултан-Али Рахымбаев ознакомился с ходом выполнения инженерного плана и посетил несколько населённых пунктов. Он оценил состояние новых защитных объектов и работу гидротехнических сооружений. По итогам поездки местным властям рекомендовано усилить профилактику и принять дополнительные меры для повышения безопасности в весенний период.

В Актюбинской области готовность региона проверил заместитель председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям Алексей Советов. В ходе рабочей поездки он оценил эффективность защитных мероприятий, состояние водопропускных систем и работу аварийно-спасательных подразделений. Местным исполнительным органам даны рекомендации по усилению мер профилактики, повышению уровня готовности и улучшению межведомственного взаимодействия.

В Жамбылской области сотрудники ДЧС провели детальное обследование русла реки Талас и объектов, входящих в инженерный план. Здесь выполнено укрепление берегов горным камнем, очищено дно участка реки протяжённостью 150 метров и шириной 30 метров, а также изменено направление потока для снижения рисков подтопления. Проведение подобных работ значительно уменьшает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Мониторинг паводкоопасных зон в регионе продолжается.

В Северо-Казахстанской области также проведена оценка готовности к паводковому сезону. Рабочие группы посетили ряд паводкоопасных территорий — Петропавловск, Кызылжарский, Шал акына и Есильский районы. Специалисты проверили реализацию инженерных мероприятий и состояние ключевых защитных дамб, включая объекты "Ущева", "Кожевенный", "0–8 км", а также дамбы в сёлах Тепличное, Прибрежное и Бескол. Местным органам рекомендовано усилить защитные меры и завершить необходимые работы в установленные сроки.

В Кызылординской области в инженерный план на 2024 год было включено восемь мероприятий, из которых семь уже полностью выполнены. Продолжаются восстановительные работы на защитных дамбах и реализуется инженерный план на 2025 год, включающий девять мероприятий. На данный момент семь из них завершены, а два оставшихся планируется выполнить до конца года.

В Жетісу главный специалист Комитета предупреждения ЧС Нурсултан Каирбеков проверил паводкоопасные участки в Талдыкоргане и ряде районов области. В регионе ведётся масштабная реализация инженерных мероприятий: укрепляются берега шести рек, углубляются семь водоотводных каналов, строятся 22 водопропускных сооружения. Выполнено около 85% запланированного объёма работ, что позволит значительно снизить риск подтоплений для 13 населённых пунктов.

Комплексные мероприятия, проводимые во всех регионах, направлены на минимизацию рисков паводков, защиту населения и инфраструктуры. Инженерные работы продолжаются в плановом режиме, а мониторинг паводкоопасных участков осуществляется на постоянной основе.