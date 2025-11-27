  • 27 Ноября, 12:55

Готовы ли больницы Казахстана к сезонным заболеваниям, рассказали в Минздраве

Насколько готовы больницы к сезонному гриппу.

Сегодня, 12:50
freepik.com Сегодня, 12:50
Сегодня, 12:50
Фото: freepik.com

Инфекционные стационары страны обеспечены финансированием и готовы к повышенной нагрузке в сезон простудных и вирусных заболеваний, передаёт BAQ.KZ.

Коечный фонд расширен на 4–5 тысяч коек и на сегодняшний день составляет порядка 13 тысяч.

"На сегодняшний день мы обеспечили дополнительное расширение коечного фонда до порядка 13 тысяч коек. Это позволяет системе здравоохранения быть готовой к сезонным всплескам заболеваний. Загрузка инфекционных стационаров сейчас составляет около 65%, а в детских инфекционных больницах порядка 74%. При необходимости мы готовы задействовать дополнительные резервы, чтобы обеспечить медицинскую помощь всем пациентам", — отметил первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

