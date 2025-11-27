Инфекционные стационары страны обеспечены финансированием и готовы к повышенной нагрузке в сезон простудных и вирусных заболеваний, передаёт BAQ.KZ.

Коечный фонд расширен на 4–5 тысяч коек и на сегодняшний день составляет порядка 13 тысяч.