Можно ли считать, что город готов к отопительному сезону, если трубы на улице остаются без изоляции? Выяснить это съемочная группа BAQ.KZ решила, отправившись вглубь спальных районов. Действительно ли теплотрассы закрыты на 100% или зимой мы теряем драгоценную энергию? Что об этом говорят местные жители? И как наказывают вандалов, снимающих защитную обмотку?