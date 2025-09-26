Готовы ли теплосети Астаны к отопительному сезону
Жители спальных районов города сомневаются в этом.
Сегодня, 18:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:52Сегодня, 18:52
57Фото: BAQ.kz
Можно ли считать, что город готов к отопительному сезону, если трубы на улице остаются без изоляции? Выяснить это съемочная группа BAQ.KZ решила, отправившись вглубь спальных районов. Действительно ли теплотрассы закрыты на 100% или зимой мы теряем драгоценную энергию? Что об этом говорят местные жители? И как наказывают вандалов, снимающих защитную обмотку?
Самое читаемое
- Стало известно, когда могут дать отопление в Астане
- Зульфия Сулейменова освобождена от должности советника Президента РК
- Цены на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" прокомментировал первый вице-министр нацэкономики
- Стены из пластика, спортзала нет: в Семее тысяча школьников ютится в здании бывшего ПТУ
- "Казатомпром" станет поставщиком топлива для АЭС Казахстана