  • 26 Сентября, 19:23

Готовы ли теплосети Астаны к отопительному сезону

Жители спальных районов города сомневаются в этом.

Сегодня, 18:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.kz Сегодня, 18:52
Сегодня, 18:52
57
Фото: BAQ.kz

Можно ли считать, что город готов к отопительному сезону, если трубы на улице остаются без изоляции? Выяснить это съемочная группа BAQ.KZ решила, отправившись вглубь спальных районов. Действительно ли теплотрассы закрыты на 100% или зимой мы теряем драгоценную энергию? Что об этом говорят местные жители? И как наказывают вандалов, снимающих защитную обмотку? 

Самое читаемое

Наверх