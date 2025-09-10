Говорить о сокращении льгот преждевременно — министр Жакупова
Меры поддержки в разных регионах разнородные и зависят от возможностей бюджета.
Перечень социальных льгот и мер поддержки в Казахстане насчитывает порядка 117 позиций, передает BAQ.KZ. Об этом в кулуарах Мажилиса заявила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.
"Буквально вчера у нас прошло заседание правительства, где рассматривались детально каждое предложение. Поэтому сегодня говорить о том, что та или иная категория будет лишена каких-либо льгот, преждевременно", — сказала Жакупова.
По её словам, меры поддержки в разных регионах разнородные и зависят от возможностей бюджета.
"Мы должны принять единый социальный стандарт, чтобы он работал не в отдельном регионе и не для отдельных граждан, а для всех казахстанцев, если они имеют нуждаемость в поддержке", — подчеркнула министр.
Она добавила, что при выработке стандартов важно сохранить баланс.
"Не будет так, что ориентир возьмут на самый высокий или самый низкий уровень. Будут приниматься адекватные меры поддержки", — заключила Жакупова.
