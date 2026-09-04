Говядина исчезла с прилавков в Туркменистане: что произошло
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В Туркменистане второй день подряд наблюдается дефицит говядины на базарах и в частных магазинах.
По данным «Хроники Туркменистана», мясо отсутствует в продаже в Туркменабаде, а также, по неподтверждённой информации, на рынках Марыйского велаята.
Что происходит в Ашхабаде
В столице распространяются слухи о случаях, когда частные продавцы якобы реализовывали вместо говядины мясо ослов. В связи с этим санитарные службы, как утверждается, изъяли мясо с прилавков для проведения лабораторной экспертизы.
При этом продавцы, по информации издания, пока не получили обратно изъятую продукцию и не были ознакомлены с результатами исследований.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
Ранее издание сообщало о нехватке говядины в Ашхабаде. На некоторых рынках на фоне дефицита начали продавать верблюжатину.
Почему выросли цены
В Туркменабаде в начале недели килограмм говядины подорожал со 150 до 200 манатов. Позже цена снизилась до 165 манатов, однако затем мясо полностью исчезло из продажи.
Местные жители связывают ситуацию с подготовкой к торжественному открытию приграничной торговой зоны «Алат–Фараб» на границе Туркменистана и Узбекистана. По их предположению, мясо могли направить в торговую зону для обеспечения мероприятия.
Эта версия также не получила официального подтверждения.
Где ещё нет мяса
По данным «Хроники Туркменистана», говядина также отсутствует на рынках Марыйского велаята.
Точные причины перебоев с поставками мяса в нескольких регионах Туркменистана пока установить не удалось.
Официальные комментарии туркменских государственных органов по ситуации с поставками и качеством мяса на момент публикации отсутствуют.
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