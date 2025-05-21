В Казахстане разгорается новая продовольственная проблема: на фоне масштабного экспорта говядины в соседние страны, цены на этот традиционно доступный продукт взлетели, а на внутреннем рынке возник острый дефицит. Депутаты Народной партии Казахстана обратились с жёстким депутатским запросом к премьер-министру Олжасу Бектенову, обвинив правительство в "неподготовленном открытии границ" и игнорировании интересов казахстанцев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как указывается в обращении, в недавнем прошлом Казахстан открыл экспорт мяса, но при этом не учёл целый ряд ключевых факторов: рост цен на ГСМ, дефицит запасных частей для сельхозтехники и отсутствие элементарного баланса между потребностями внутреннего рынка и планами по экспорту.

"То поголовье, которое ушло на экспорт, можно будет восстановить только через три года. Ввиду экспорта в таких огромных масштабах мяса говядины, в стране существенно сократилось количество данного продукта, соответственно производители, а в последующем и рынки стали завышать цену. Традиционно мясо конины у нас всегда было гораздо дороже говядины, однако из-за всей этой ситуации говядина стала в разы дороже конины", - сказала Магеррам Магеррамов.

Наряду с хорошими показателями востребованности отечественного мяса, все это, как подчеркивает народный избранник, продемонстрировало неправильную политику Правительства в отношении производителей мяса в стране в период, предшествующий "открытию" границ.

"К сожалению, Правительство не подготовило рынок к экспорту мяса, в результате чего пострадали наши соотечественники", - подчеркнул он.

Кроме того, депутат обратил внимание на то, что программа субсидирования сельского хозяйства сегодня ориентирована лишь на крупных игроков, в то время как малые и средние фермеры оказываются за бортом господдержки. В частности, в 2024 году в рамках госпрограммы "Ауыл Аманаты" основная часть средств ушла на переработку мяса, но перерабатывать попросту нечего.

Особое беспокойство вызывает нехватка убойных площадок. В некоторых районах, охватывающих до 300 километров, может быть всего одна-две такие площадки. Это, по утверждению депутата, изрядно усложняет развитие региональных секторов сельского хозяйства.

В своём запросе депутаты требуют от правительства предоставить полные данные по экспорту говядины с сентября 2023 года по март 2025 года, перераспределить средства госпрограммы на поддержку животноводства и строительство новых убойных площадок, разработать типовые проекты для таких площадок и включить мясо конины в перечень госзакупок для стабилизации цен.

Кроме того, фракция НПК настаивает на создании региональных карт поддержки малых и средних сельхозпроизводителей и предлагает развивать ГЧП-проекты в сфере животноводства.