Ушла из жизни актриса Лидия Федосеева-Шукшина

Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина скончалась на 89-м году жизни. О её смерти сообщила дочь Мария Шукшина.

Как сообщает «Интерфакс», в октябре в СМИ появлялась информация о госпитализации артистки из-за проблем с сердцем.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Одной из первых крупных работ в её карьере стала роль в фильме «Сверстницы», вышедшем на экраны в 1959 году.

Широкую известность актриса получила благодаря ролям в картинах «Печки-лавочки» (1972), «Калина красная» (1973), «Они сражались за Родину» (1975), «12 стульев» (1976), «Вам и не снилось...» (1980), «Юность Петра» (1980), «Демидовы» (1983), «Мёртвые души» (1984) и «Крейцерова соната» (1987).

Также она снималась в телесериалах «Петербургские тайны» и «Развязка Петербургских тайн». Среди её более поздних работ — мини-сериалы «Женить миллионера!» (2010) и «Линия Марты» (2014), а также британский криминальный сериал «Макмафия» (2018).