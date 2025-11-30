В Кызылорде прошла ярмарка сельхозпродукции Кармакшинского и Шиелийского районов. На ярмарке, которая стартовала в 08:00, натуральная и качественная продукция, произведенная тружениками района, была представлена жителям города по ценам на 15-30% ниже рыночных, передаёт BAQ.KZ.

Для жителей на ярмарку привезли более 88 тонн продукции из Шиелийского района. В частности, поставлено более 20 тонн риса, 10 тонн бахчевой продукции, 25 тонн овощей, 30 тонн картофеля, более 2 тонн мяса, молочных продуктов, 2 тонны бакалейной продукции, а также дынь,помидоры, капуста, рыба, мясо, молочные продукты.

На ярмарку из Кармакшинского района привезли с 45 автомобилях 150 тонн продукции. А именно предоставлено 25 тонн риса, 80 тонн бахчевых продуктов, 2 тонны фруктов, 1 тонна мяса.

Крестьяне предлагали свою продукциюжителям по выгодным ценам. На ярмарке продано рис 370 тг/кг, говядина 2500/2900 тг/кг, конина 2300тг/кг, картофель 180 тг/кг, морковь 200 тг/кг, лук 110 тг/кг, капуста 150 тг/кг,помидоры 350 тг/кг, рыба 1300 тг/кг, творг 2500/кг, арбуз дыни 150 тг / кг.