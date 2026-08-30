Грабители средь бела дня вынесли ожерелье с 600 бриллиантами из музея
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Двое мужчин среди бела дня разбили витрину в Венском музее прикладного искусства и похитили дорогое ожерелье с более чем 600 бриллиантами. Ограбление произошло в четверг днем. По данным полиции, один из подозреваемых мог быть вооружен. После кражи мужчины скрылись в направлении Венского городского парка. Сейчас их разыскивают в рамках международной операции.
Похищенное платиновое колье было создано французским ювелирным домом Van Cleef & Arpels для египетской королевской семьи. В 1939 году его носила королева Назли на свадьбе своей дочери Фавзии с будущим шахом Ирана Мохаммедом Резой Пехлеви. Бриллианты на украшении весят более 200 карат. Десять лет назад его оценивали в $3,6–4,6 млн. Колье находилось на выставке Van Cleef & Arpels, которая проходит в музее до сентября. После ограбления экспозицию вновь открыли для посетителей. Никто из сотрудников и посетителей не пострадал.
Полиция изучает записи камер наблюдения и другие улики. Кража стала очередным громким ограблением европейского музея. Ранее были похищены ценные экспонаты из музеев Испании, Сицилии и Пармы. Европол предупреждает, что музейные кражи становятся все более агрессивными и организованными.
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