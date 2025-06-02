В Астане, Шымкенте и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются грозы, град высокая пожарная опасность и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.

Астанчан предупредили о граде.

Жителей Шымкента – о высокой пожарной опасности.

Гроза, град, шквал, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность ожидаются в Улытау.

Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в Карагандинской, Акмолинской областях, области Абай и ЗКО.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Актюбинской, Павлодарской и Жамбылской областях.

В Мангистау – гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность.

Гроза и высокая пожарная опасность – в Атырауской области.

Гроза, град и ветер прогнозируются в ВКО.

Пыльная буря, ветер, жара и высокая пожарная опасность – в Кызылординской области.

Град, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность – в Костанайской области.

В Туркестанской области – ветер и высокая пожарная опасность.