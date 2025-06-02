Град и грозы: казахстанцам сделали штормовое предупреждение
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
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В Астане, Шымкенте и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются грозы, град высокая пожарная опасность и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.
Астанчан предупредили о граде.
Жителей Шымкента – о высокой пожарной опасности.
Гроза, град, шквал, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность ожидаются в Улытау.
Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в Карагандинской, Акмолинской областях, области Абай и ЗКО.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Актюбинской, Павлодарской и Жамбылской областях.
В Мангистау – гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность.
Гроза и высокая пожарная опасность – в Атырауской области.
Гроза, град и ветер прогнозируются в ВКО.
Пыльная буря, ветер, жара и высокая пожарная опасность – в Кызылординской области.
Град, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность – в Костанайской области.
В Туркестанской области – ветер и высокая пожарная опасность.
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