Графеева принесла Казахстану первое золото на этапе Кубка мира по боксу в Бразилии

Сборная Казахстана по боксу завоевала первую золотую медаль на этапе Кубка мира, который проходит в Фос-ду-Игуасу, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в НОК РК, победу в весовой категории до 60 кг одержала Виктория Графеева. В финальном поединке она встретилась с представительницей Бразилии Ребеккой Сантос и одержала уверенную победу решением судей со счётом 4:1.

Таким образом, Графеева поднялась на высшую ступень пьедестала и принесла национальной команде первое золото на текущем этапе соревнований.

Отметим, что за медали в финале также поборются другие представители Казахстана: Аида Әбикеева (до 65 кг), Валерия Аксенова (свыше 80 кг) и Султанбек Айбарулы (до 85 кг).

