Гранату и нож обнаружили у жителя Алматы во время полицейской проверки
Обнаруженная граната является учебной и не представляет опасности для окружающих.
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В Алматы сотрудники полиции задержали мужчину, чье поведение показалось правоохранителям подозрительным. В ходе проверки у него были обнаружены предметы, похожие на гранату и нож.
Как сообщили в полиции, при досмотре барсетки задержанного стражи порядка нашли складной нож, а также предмет, внешне напоминающий ручную гранату. В связи с возможной угрозой на место происшествия были незамедлительно вызваны следственно-оперативная группа и специалисты-саперы.
После проведения проверки выяснилось, что обнаруженная граната является учебной и не представляет опасности для окружающих.
Также установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют законность хранения обнаруженных предметов.
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