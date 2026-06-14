Гранату и нож обнаружили у жителя Алматы во время полицейской проверки

В Алматы сотрудники полиции задержали мужчину, чье поведение показалось правоохранителям подозрительным. В ходе проверки у него были обнаружены предметы, похожие на гранату и нож.

Как сообщили в полиции, при досмотре барсетки задержанного стражи порядка нашли складной нож, а также предмет, внешне напоминающий ручную гранату. В связи с возможной угрозой на место происшествия были незамедлительно вызваны следственно-оперативная группа и специалисты-саперы.

После проведения проверки выяснилось, что обнаруженная граната является учебной и не представляет опасности для окружающих.

Также установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют законность хранения обнаруженных предметов.