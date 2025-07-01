На нескольких контрольно-пропускных пунктах на границе Казахстана с Россией сохраняется напряжённая ситуация. Десятки грузовых автомобилей и рейсовых автобусов уже вторые сутки ожидают своей очереди на въезд в соседнюю страну, передает BAQ.KZ.

Наибольшее скопление транспорта зафиксировано на КПП "Жайсан" в Актюбинской области, "Жана жол" в Северо-Казахстанской области и "Бокей хан" в Атырауской области. Причиной заторов стали новые требования въезда, введённые российской стороной с 30 июня.

Для обеспечения порядка и безопасности на местах задействованы патрульные экипажи и участковые инспекторы полиции. Они консультируют водителей, помогают в регулировании движения и следят за общественным порядком.

В МВД сообщают, что обстановка находится под контролем, однако движение по-прежнему затруднено. В остальных регионах Казахстана пропускные пункты работают в штатном режиме.

Водителей просят сохранять спокойствие, соблюдать порядок и следовать указаниям сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что введение QR-кодов вызвало коллапс на границе Казахстана с Россией.