На пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе Актюбинской области, на границе с Российской Федерацией, зафиксировано массовое скопление грузового автотранспорта. Причиной затора стало введение новой процедуры безвизового пересечения границы, требующей обязательного использования QR-кодов, передаёт BAQ.KZ.

На место были незамедлительно направлены силы МЧС Казахстана и военнослужащие воинской части 20982, которые оказали помощь водителям.

"Мы доставили питьевую воду, горячее питание, организовали санитарный контроль и оказание первой медпомощи. На месте ведётся круглосуточное дежурство", — сообщил Аслан Арзымбетов, начальник управления ликвидации ЧС ДЧС Актюбинской области.

Сотрудники МЧС также предоставляют водителям информационную поддержку и следят за ситуацией. Работы по стабилизации продолжаются, ситуация находится под постоянным контролем соответствующих служб.

23 июня казахстанский МИД заверил, что казахстанцы не жалуются на очереди на границе с Россией из-за новых правил.

Позже стало известно, что Россия запускает эксперимент с онлайн-регистрацией для въезжающих без визы. О том, что нужно знать казахстанцам о нововведении можно узнать тут.