Министерство транспорта совместно с Пограничной службой Казахстана провели выездную проверку автомобильных пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией. Эти объекты имеют ключевое значение для транспортной логистики страны, передаёт BAQ.KZ.

Во время инспекции были оценены состояние инфраструктуры пропускных пунктов, зоны движения автотранспорта, площадки для досмотра, а также объекты для обслуживания граждан и сотрудников.

По итогам проверки установлено, что на ряде направлений наблюдается скопление грузовых автомобилей на нейтральной полосе в сторону России. Образовавшиеся очереди замедляют прохождение контроля и увеличивают время ожидания для участников движения с обеих сторон.