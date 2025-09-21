Граница Казахстана и России парализована очередями из грузовиков
Министерство транспорта совместно с Пограничной службой Казахстана провели выездную проверку автомобильных пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией. Эти объекты имеют ключевое значение для транспортной логистики страны, передаёт BAQ.KZ.
Во время инспекции были оценены состояние инфраструктуры пропускных пунктов, зоны движения автотранспорта, площадки для досмотра, а также объекты для обслуживания граждан и сотрудников.
По итогам проверки установлено, что на ряде направлений наблюдается скопление грузовых автомобилей на нейтральной полосе в сторону России. Образовавшиеся очереди замедляют прохождение контроля и увеличивают время ожидания для участников движения с обеих сторон.
"Такая ситуация связана в первую очередь с ужесточением мер контроля со стороны Российской Федерации. В частности, усилены процедуры проверки грузов, увеличено время досмотра транспортных средств, а также введены дополнительные требования по документам и санитарно-ветеринарным нормам", — отметили в Минтранспорта.
