Граница между криптовалютой и традиционными финансами может исчезнуть – Binance Kazakhstan

В ближайшие пять лет граница между традиционными финансами и цифровыми активами может практически исчезнуть. Такой прогноз в рамках Astana Finance Days 2026 озвучил генеральный менеджер Binance Kazakhstan Нурхат Кушимов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, уже сейчас наблюдается сближение традиционных финансовых институтов и индустрии цифровых активов.

«Я думаю, что через пять лет уже не будет четкого разграничения между цифровыми активами, DeFi и TradFi. Произойдет их слияние. Возможно, традиционные финансовые институты будут адаптировать новые бизнес-стратегии и технологии, используя при этом свое существующее положение на рынке», – сказал Кушимов.

В качестве одного из примеров он привел развитие Binance.

«Мы были чисто криптобизнесом, криптобиржей. Но с прошлого года начали немного менять направление и переходить в TradFi, заниматься брокерской деятельностью. Сейчас можно покупать американские акции. Думаю, дальше география будет расширяться и появится доступ к различным ценным бумагам», – отметил он.

Кушимов также обратил внимание на изменение поведения инвесторов.

«Многие люди начинают инвестировать с крипто. Сначала приходят в крипто, а затем, привыкнув работать с криптоактивами, переходят на рынок ценных бумаг. Поведение пользователей значительно меняется. Новое поколение отличается, и постепенно все к этому адаптируются», – рассказал глава Binance Kazakhstan.

Отдельно он отметил потенциал цифровых активов в сфере платежей. По его словам, традиционные международные переводы могут занимать несколько дней и сопровождаться комиссиями, тогда как новые технологии способны значительно ускорить проведение операций.

По мнению Кушимова, дальнейшее развитие рынка будет сопровождаться внедрением токенизации, расширением торговли в режиме 24/7 и дальнейшим сближением традиционных и цифровых финансов.