В рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по модернизации пограничной инфраструктуры на пункте пропуска "Кордай" в пилотном режиме внедрена автоматизированная система паспортного контроля Qgate, передает BAQ.KZ.

Новая технология позволяет гражданам самостоятельно проходить проверку, сканируя документы без участия пограничника. Это сократило время прохождения границы до полутора минут на человека.

"Сейчас через систему Qgate в сутки проходят от 6 до 8 тысяч граждан", — сообщил заместитель начальника отдела пограничного контроля "Кордай" Куат Кенжебаев.

Модернизация КПП также увеличила общую пропускную способность:

по людям — до 20–30 тысяч в сутки,

по транспорту — до 3–4 тысяч машин,

проверка грузового транспорта занимает в среднем 15–20 минут, легкового — до 5 минут, а паспортный контроль для пеших — до 3 минут.

По словам Кенжебаева, внедрение Qgate уже доказало эффективность и позволяет значительно снизить очереди на границе.

Ранее премьер-министр проверил модернизацию пограничных пунктов в Жамбылской области.