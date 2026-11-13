Границу с Россией станет проще пересекать: что меняют

На казахстанско-российской границе в Павлодарской области готовят изменения, которые должны заметно ускорить движение автомобилей и пассажиров. После реконструкции два пункта пропуска смогут обслуживать вдвое больше транспорта и втрое больше людей, чем сейчас, передаёт BAQ.KZ.

Речь идёт о пунктах пропуска «Қосақ» и «Шарбакты», через которые проходит транспорт между Казахстаном и соседними российскими регионами.

Сегодня пропускная способность каждого из них составляет до 500 автомобилей и тысячи человек в сутки. После модернизации эти показатели должны вырасти как минимум до 1000 транспортных средств и 3000 человек в день.

Это позволит увеличить поток грузового и пассажирского транспорта. Ожидается, что обновление инфраструктуры также поможет сократить время прохождения пограничных процедур.

Акимат Павлодарской области

Один пункт пропуска почти готов, второй ещё строят

Ближе всего к завершению реконструкция пункта пропуска «Қосақ» в Успенском районе, на границе с Новосибирской областью России.

Сейчас его готовность составляет 84%. На строительной площадке работают 196 специалистов и 40 единиц техники.

Строители завершают работы на административных и вспомогательных зданиях, прокладывают инженерные коммуникации, устанавливают оборудование и укладывают асфальт. Параллельно продолжаются внутренняя отделка помещений и устройство кровли.

Завершить реконструкцию планируют уже в декабре 2026 года.

Акимат Павлодарской области

На пункте пропуска «Шарбакты», который связывает Павлодарскую область с Алтайским краем России, работы находятся на более раннем этапе.

Здесь завершено бетонирование основных конструкций, в том числе фундаментов, полов и стен. Продолжается подготовка строительных материалов. На объекте задействованы 47 человек и 10 единиц специальной техники.

Этот пункт пропуска планируют модернизировать до декабря 2027 года.

Что изменится для водителей

Помимо увеличения пропускной способности, на обоих пунктах установят современное оборудование для контроля транспорта, грузов, багажа и пассажиров.

Обновление должно сделать пограничные процедуры удобнее и эффективнее. Это особенно важно для перевозчиков, которые регулярно доставляют товары между Казахстаном и Россией.

Ход реконструкции проверил аким Павлодарской области Асаин Байханов во время рабочей поездки в Успенский и Щербактинский районы.

Глава региона поручил подрядчикам не допускать задержек и внимательно следить за качеством строительства.

«Модернизация пограничных пунктов пропуска – это не просто строительные проекты, а важная часть развития транспортно-логистического потенциала региона и страны в целом. Необходимо обеспечить качественное выполнение всех работ и строгое соблюдение сроков. Создаваемая инфраструктура должна отвечать современным требованиям и реально повышать пропускную способность границы», – подчеркнул Асаин Байханов.

Акимат Павлодарской области

Всего в Павлодарской области планируют модернизировать пять автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Помимо «Қосақ» и «Шарбакты», в республиканскую дорожную карту до 2030 года включены «Үрлітөбе», «Амангелді» и «Найза».

Обновление этих объектов должно помочь региону справляться с растущими транспортными потоками и расширять возможности для приграничной торговли.

При этом увеличение пропускной способности не означает, что очереди на границе исчезнут полностью: фактическое время ожидания будет зависеть в том числе от интенсивности движения и работы контрольных служб.