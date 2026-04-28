Границу в Казахстане будет контролировать ИИ
В Казахстане внедряют цифровую платформу для ускорения пересечения границы и упрощения логистики.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
О новых решениях в транспортной отрасли сообщил министр Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства, передает BAQ.kz.
Границу - за полчаса
Ключевым проектом стала цифровая платформа Smart Cargo, которая объединяет государственные органы и бизнес.
Система работает через QR-коды: она автоматически проверяет документы, определяет маршрут и необходимые разрешения.
Ожидается, что это позволит сократить время прохождения границы с 4 часов до 30 минут.
Что меняется в логистике
Внедрение искусственного интеллекта направлено на упрощение процессов, снижение затрат и повышение транзитного потенциала страны.
Платформа помогает быстрее обрабатывать данные о грузах и минимизирует человеческий фактор.
Изменения на железной дороге
Цифровизация затронула и железнодорожный сектор.
Внедряется система диагностики KinetiX, которая заменила ручной осмотр вагонов. Если раньше проверка занимала до 2 часов, то теперь система анализирует состояние вагонов за 8 минут по девяти параметрам.
Также используется видеоаналитика, которая автоматически выявляет возможные дефекты.
Контроль на дорогах
Дополнительно внедряется система контроля грузоперевозок на автодорогах.
Она сопоставляет данные с весовых станций и фиксирует нарушения, что помогает снизить износ дорог.
Единая система e-Kөлік
Как отметил Нурлан Сауранбаев, в стране создается единая интеллектуальная транспортная система e-Kөлік.
«Формируется единая интеллектуальная транспортная система е-Көлік. Платформа будет создана на базе QazTech и объединит все виды транспорта. Это позволит собирать и обрабатывать данные, прогнозировать транспортные потоки и автоматически принимать решения. По мировым оценкам, транспортная отрасль является одним из крупнейших генераторов данных. В связи с этим искусственный интеллект становится основным инструментом их обработки. Е-Көлік позволит управлять отраслью на опережение», - подчеркнул министр.
Ожидается, что цифровые решения ускорят логистику, повысят безопасность перевозок и укрепят позиции Казахстана как транзитного хаба.
Самое читаемое
- В Кызылординской области единственный ветеран ВОВ получит 5,5 млн тенге ко Дню Победы
- В Астане рухнул аттракцион с детьми: Начата проверка
- Остановка «Дружбы»: почему Казахстан теряет самый выгодный нефтяной маршрут в Европу
- Что забрали у Жанабыловых по приговору суда
- «Черный беркут»: кто отбывает пожизненные сроки и что остаётся за закрытыми дверями