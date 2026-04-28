О новых решениях в транспортной отрасли сообщил министр Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства, передает BAQ.kz.

Границу - за полчаса

Ключевым проектом стала цифровая платформа Smart Cargo, которая объединяет государственные органы и бизнес.

Система работает через QR-коды: она автоматически проверяет документы, определяет маршрут и необходимые разрешения.

Ожидается, что это позволит сократить время прохождения границы с 4 часов до 30 минут.

Что меняется в логистике

Внедрение искусственного интеллекта направлено на упрощение процессов, снижение затрат и повышение транзитного потенциала страны.

Платформа помогает быстрее обрабатывать данные о грузах и минимизирует человеческий фактор.

Изменения на железной дороге

Цифровизация затронула и железнодорожный сектор.

Внедряется система диагностики KinetiX, которая заменила ручной осмотр вагонов. Если раньше проверка занимала до 2 часов, то теперь система анализирует состояние вагонов за 8 минут по девяти параметрам.

Также используется видеоаналитика, которая автоматически выявляет возможные дефекты.

Контроль на дорогах

Дополнительно внедряется система контроля грузоперевозок на автодорогах.

Она сопоставляет данные с весовых станций и фиксирует нарушения, что помогает снизить износ дорог.

Единая система e-Kөлік

Как отметил Нурлан Сауранбаев, в стране создается единая интеллектуальная транспортная система e-Kөлік.

«Формируется единая интеллектуальная транспортная система е-Көлік. Платформа будет создана на базе QazTech и объединит все виды транспорта. Это позволит собирать и обрабатывать данные, прогнозировать транспортные потоки и автоматически принимать решения. По мировым оценкам, транспортная отрасль является одним из крупнейших генераторов данных. В связи с этим искусственный интеллект становится основным инструментом их обработки. Е-Көлік позволит управлять отраслью на опережение», - подчеркнул министр.

Ожидается, что цифровые решения ускорят логистику, повысят безопасность перевозок и укрепят позиции Казахстана как транзитного хаба.