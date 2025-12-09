Границы без задержек: Россия и Казахстан усиливают цифровое партнёрство
В Москве прошла рабочая встреча представителей таможенных служб Казахстана и России, передает BAQ.KZ. Мероприятие организовали на базе Московского таможенного поста (ЦЭД), и оно было посвящено развитию электронного декларирования и улучшению качества таможенного контроля.
Российская сторона подробно рассказала о том, как проходила цифровизация их таможенной системы, и показала, какие технологии используются сегодня. Особое внимание уделили автоматизации регистрации и выпуска деклараций — это позволяет делать операции быстрее и снижать нагрузку на сотрудников.
Казахстанские специалисты смогли увидеть работу российских инспекторов в повседневных условиях. Им представили систему, которая помогает отслеживать, как распределяется нагрузка между должностными лицами, и сравнивать текущие показатели эффективности с данными прошлых периодов. Кроме того, стороны обсудили реализацию Стратегии развития таможенной службы России до 2030 года и внедрение технологий, направленных на повышение качества контроля.
Как отметили в Федеральной таможенной службе России, встреча стала очередным шагом на пути укрепления профессионального диалога и развитию сотрудничества между двумя таможенными ведомствами.
