В Москве прошла рабочая встреча представителей таможенных служб Казахстана и России, передает BAQ.KZ. Мероприятие организовали на базе Московского таможенного поста (ЦЭД), и оно было посвящено развитию электронного декларирования и улучшению качества таможенного контроля.

Российская сторона подробно рассказала о том, как проходила цифровизация их таможенной системы, и показала, какие технологии используются сегодня. Особое внимание уделили автоматизации регистрации и выпуска деклараций — это позволяет делать операции быстрее и снижать нагрузку на сотрудников.

Казахстанские специалисты смогли увидеть работу российских инспекторов в повседневных условиях. Им представили систему, которая помогает отслеживать, как распределяется нагрузка между должностными лицами, и сравнивать текущие показатели эффективности с данными прошлых периодов. Кроме того, стороны обсудили реализацию Стратегии развития таможенной службы России до 2030 года и внедрение технологий, направленных на повышение качества контроля.

Как отметили в Федеральной таможенной службе России, встреча стала очередным шагом на пути укрепления профессионального диалога и развитию сотрудничества между двумя таможенными ведомствами.