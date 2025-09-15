Осенью 2022 года на территории крупного Басманского лесничества, расположенного в Аулиекольском районе Костанайской области, произошел один из самых крупных пожаров. Огонь распространялся так быстро, что его не могли потушить целую неделю. Людей из нескольких поселков пришлось срочно эвакуировать, пожар буквально "пожирал" лес и доходил до жилых домов. В результате сгорело более 40 тысяч гектаров посадок, деревья вдоль самого села Аулиеколь, окруженного басаманским лесом, превратились в пепел. Из 40 тысяч сгоревших посадок львиную долю - больше 32 тысяч гектаров - занимали сосны и березы. На их восстановление дружественная Казахстану страна - Объединенные Арабские Эмираты выделила грант в размере 1 млн долларов. Однако эти средства закончились еще в прошлом году, а часть запланированных восстановительных работ так и не была сделана. Бюджетные средства, которые пообещали добавить питомникам, лесники ждут уже второй год. Подробности читайте в материале корреспондента BAQ.kz.

Восстанавливаем сосну и березу

Помимо огромных сгоревших площадей, на которых росли сосны и березы, огонь едва не погубил Басаманский питомник, в которых были молодые сеянцы сосны. В связи с чем арабские деньги было решено направить не только на восстановление посадок, но и на расширение и модернизацию питомника. Причем не только Басаманского в Аулиекольском районе, но и Пригородного в Костанайском районе, так как он является одним из самых крупных в области и не раз выручал другие питомники своими сеянцами.

Результатом должно стать выращивание в два раза больше сосны и березы в обоих питомниках. Для этого требовалось больше техники и укрывательных материалов. Арабские деньги в первую очередь потратили на приобретение двух автобусов, шишкосушилку, дождевальное оборудование, жилые вагончики и другое. Для Пригородного закупили также жилые вагончики и дождевальное оборудование, а еще несколько колесных тракторов и дизельную станцию. Общая сумма потраченных средств составила почти 400 млн тенге. Все закупки шли через Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана. То есть, костанайцам на руки деньги не выдавали, а получили они их уже в виде закупленной техники и оборудования.

"Шишкосушилка была необходима, так как сосну мы выращиваем из собственных семян, которые заготавливаем с октября по февраль. Семена должны быть сухими и прочными. Но из-за пожара и из-за продолжительной засухи до него собственного материала все равно не хватает, поэтому часть семян сосны по сей день приобретаем в других питомниках и даже закупаем в России", - отметили специалисты Басаманского лесничества.

Сосна в первый год жизни требует особого внимания, ведь молодые саженцы больше похожи на укроп, и такие же хрупкие и нежные. Чтобы они не выгорели на солнце их нужно укрывать специальным материалом, но до выделения арабского гранта в обоих питомниках были лишь обычные деревянные щиты. Плюс нужен хороший полив, который помимо дождевального оборудования помогают обеспечить дождевальные катушки, тоже приобретенные за счет арабских средств. Но даже при таком тщательном уходе приживается в лучшем случае до 50% саженцев. А чтобы сосну можно было использовать в лесозаготовке нужно целых сто лет! Но сейчас речь о будущей вырубке даже не идет, главное - восстановить лес после пожара. В связи с этим площадь Басаманского питомника расширили до 53 гектаров, на которых вместо 4 млн саженцев сосны будут получать около 10 млн.

Что касается восстановления посадок березы, тоже сильно уничтоженных огнем, то саженцы этого дерева будет выращивать в Пригородном питомнике тоже в удвоенном количестве. Вместо 750 тысяч штук до полутора миллиона. Площадь питомника тоже увеличили до 12 гектаров. Но чтобы ускорить количество сеянцев костанайским лесникам все равно пришлось ехать за опытом в соседнюю Северо-Казахстанскую область. В этом регионе молодую березу удается вырастить за год, а не за два, как в Костанае. Секрет в специальном укрывательном материале, которые используют и в жару, и в дожди. Но мало было его закупить на арабские средства, нужно еще правильно его использовать, чему и научились местные лесники у северо-казахстанских коллег.

Посадки готовы, полива нет

Все эти нововведения по ускоренному восстановлению посадок сосны и березы привели к тому, что питомникам нужен трехпольный севооборот. Это означает, что территория питомника делится на три больших поля: одно засевается сеянцами сосны, второе - березы, а третье - остается под паром, то есть отдыхает. На следующий год эти поля меняются, чтобы одно из них постоянно отдыхало от посадок и давало больший урожай.

Так вот этой системы, в частности, в Пригородном питомнике достичь пока не удалось. На данный момент свободных площадей под пар нет.

"Все дело в том, что арабского гранта не хватило на приобретение и установку системы орошения, состоящей из нескольких километров труб. На расширение питомника денег хватило, но ту часть, которая оставалось под паром, нужно засевать саженцами. Существующей системы полива хватает только на орошение 7,5 гектаров территории, а на расширенную часть, которая составила еще почти 9 гектаров, уже не хватает. Хотя ее нужно отдать под посев березы", - сообщил директор Пригородного учреждения лесного хозяйства Костанайской области Ерлан Абенов.

По его словам, на покупку системы орошения нужно еще около 40 млн тенге, которые лесники попросили из бюджета области. Но их пока не выделили. Помимо этого, в Пригородном нет помещения для хранения семян с вентиляцией и датчиками влажности, а они необходимы, чтобы посадочный материал был качественным. Здание, в котором сейчас хранят семена, не оборудовано ни вентиляцией, ни датчиками влажности.

Но семена березы необходимы, чтобы не отставать от плана посадок, поэтому питомник вынужден закупать их в лесхозах других регионов, дополнительно тратя бюджетные средства в размере десятков миллионов тенге. У костанайского лесничества нет и гаражей для того, чтобы спасать от дождей трактора, автобусы и другую дорогостоящую технику.

Продавать деревья для озеленения городов и районов области, на чем всегда мог дополнительно заработать Пригородный питомник, тоже не получается. Сейчас основная задача - восстановление леса.

Кроме того, из-за расширения и модернизации питомников, пришлось набирать дополнительных сотрудников. В Басаманском лесничестве штат расширился на 40 с лишним человек, в Пригородном – более чем на 10. А все, что было экстренно закуплено после масштабного пожара, давно требовалось лесникам. И не только двум питомникам, но и в целом области.

В бюджете денег пока нет

Когда же в бюджете появятся деньги, чтобы помочь лесникам восстановить и лес и начать выращивать деревья для озеленения городов и районов? С этим вопросом мы обратились в управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области.

"Действительно, трехпольного севооборота у Пригородного пока нет, черного пара, чтобы земля отдыхала - нет. Но на проектную мощность они уже вышли - засеяли 4 гектара. Лесничество регулярно получает деньги из бюджета. Никто не рассчитывал, что их хватит на установку системы орошения и другие нужды. Грант составлял около полумиллиарда тенге. Это не такие большие деньги с учетом закупки необходимой техники. Будем выделять деньги из бюджета", - констатировала руководитель отдела лесного хозяйства и растительного мира ведомства Нина Федяй.

И подтвердила, что на продаже саженцев для озеленения питомник пока зарабатывать не может, зато может продавать дрова. Когда именно выделят деньги из бюджета руководитель не пояснила, но сообщила, что процедура это долгая. Сначала нужно рассмотреть бюджетную заявку в маслихате, потом, нужно чтобы депутаты ее одобрили и проголосовали. После выделения средств, нужно объявить конкурс на портале государственных закупок и так далее. В общем, в этом году, похоже, средства выделены не будут, а это значит, что качество семян березы, как и будущие деревья под большим вопросом.

Отметим, что еще осенью прошлого года в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования области сообщали, что техника в лесхозах очень сильно изношена. К примеру, из 80 тракторов, 74 были полностью изношены, из 149 патрульных машин - 114 достигли стопроцентного износа. Но позже удалось приобрести 57 единиц новых тракторов, 11 единиц пожарных машин и 29 единиц патрульных машин, не считая прицепной техники. Но это потребовало огромных бюджетных вложений - почти 2,5 млрд тенге.

Осудили на 4,5 года

Отметим также, что весной 2023 год акимат Костаная закупил в огромных количествах саженцы сосны и кизильника почти на 600 млн тенге. Деревья и кустарник пришлось покупать в Башкортостане, тратя средства еще и на доставку, потому что в местном питомнике не смогли предложить качественный материал для посадки. Однако уже весной костанайцы наблюдали, как башкирские сосны начали болеть, часть из них пришлось заменять. Экологи тогда возмущались не только тем, что хвойные деревья высадили преимущество вдоль улиц с самым интенсивным движением, что неминуемо приведет к их массовой гибели, но и тем, что сосны пришлось завозить из ближнего зарубежья. Ведь местные деревья гораздо больше приспособлены к нашему климату и обошлись бы бюджету гораздо дешевле. Но на тот момент пошло чуть более полгода после мощного пожара в Аулиекольском районе и все силы были брошены на восстановление лесопитомников, которые не удалось привести в исходное состояние по сей день.

Напомним, что, помимо почти 40 тысяч гектаров лесных угодий в пожаре сгорели или были повреждены 91 жилой дом, 4 объекта малого бизнеса, 5 крестьянских хозяйств, 33 частных двора, 20 единиц автотранспорта, 122 головы скота. Общая сумма ущерба совместно со средствами, затраченными на ликвидацию стихийного бедствия, составила более 42 млрд тенге. Виновным в пожаре сначала был признан тракторист Аулиекольского района, который незаконно занимался лесозаготовкой и использовал для этого старый трактор, искра которого привела к масштабному возгоранию. Его приговорили к одному году лишения свободы условно.

Позже перед судом предстал экс-директор Басаманского лесхоза Асгат Жакашев. Он был признан виновным в том, что разрешал незаконную лесазаготовку за вознаграждение. В результате он получил более 15 млн тенге. Суд первой инстанции в сентябре 2024 года приговорил его к 4 годам ограничения свободы. Уже в ноябре прошлого года областной суд ужесточил наказание - до 4,5 лет колонии средней безопасности. И обязал его выплатить материальный ущерб в размере почти 21,5 млрд тенге.