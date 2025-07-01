В Астане полиция раскрыла масштабную мошенническую схему, связанную с государственными грантами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

36-летняя местная жительница выдавала себя за "посредника" и уверяла доверчивых граждан, что может помочь им получить финансовую поддержку от государства. За "услуги" женщина брала деньги - и исчезала.

Задержание провели сотрудники криминальной полиции района Сарыарка в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Одной из пострадавших злоумышленница пообещала содействие в оформлении гранта, взяла 630 тысяч тенге, но никаких действий по факту не предприняла. Женщина просто присвоила деньги себе.

Полицейским уже удалось установить 22 эпизода противоправной деятельности подозреваемой. Общий ущерб, нанесённый жертвам, превысил 10 миллионов тенге.

Своих потенциальных жертв мошенница находила через знакомых, входила в доверие и "продавала" красивую историю: мол, у неё есть выходы и связи, которые обеспечат гарантированное получение гранта. Пользуясь надеждой людей на государственную поддержку, она выманивала крупные суммы.

"Будьте предельно осторожны. Не верьте тем, кто предлагает решить ваши вопросы за деньги, особенно если речь идёт о получении государственной помощи. Проверяйте информацию только через официальные источники", - предупреждают в полиции.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Пострадавших просят обратиться в полицию.