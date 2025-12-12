Грантовая поддержка дала старт тысячам новых бизнесов по всему Казахстану
Казахстан продолжает расширять меры поддержки занятости населения: по данным на 1 декабря 2025 года активными программами охвачено около 296 тысяч человек, а число трудоустроенных достигло впечатляющих 821,1 тысячи граждан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.
Эти результаты отражают масштабную работу государственных структур по развитию рынка труда, повышению квалификации населения и созданию новых рабочих мест.
Субсидируемые рабочие места остаются одним из ключевых инструментов поддержки. На такие программы трудоустроено 168,3 тысячи человек, включая участников социальных рабочих мест, молодежной практики и общественных работ. Значимый вклад внесли инициативы "Серебряный возраст", "Первое рабочее место" и "Контракт поколений", которые помогли трудоустроить тысячи граждан разных возрастных категорий.
Особое внимание уделяется стимулированию предпринимательства среди социально уязвимых групп. Для реализации их бизнес-инициатив выдано 9 239 государственных грантов размером до 400 МРП. Эти средства позволяют начинающим предпринимателям запускать собственные проекты и создавать новые рабочие места.
Онлайн-обучение востребованным навыкам также показало высокую эффективность: 59,2 тысячи безработных прошли курсы, при этом 53,5 тысячи успешно завершили обучение и получили сертификаты. По проекту "Бастау Бизнес" знания основ предпринимательства смогли получить 50 тысяч человек, из которых более половины также завершили программу.
Профессиональное обучение по запросам работодателей охватило более 9 тысяч граждан, при этом 6 118 участников были трудоустроены сразу после завершения программы.
Карьерные центры продолжают играть важную роль в профориентации: за год консультации получили 363,2 тысячи человек. Это помогает гражданам определиться с профессиональным направлением и повысить шансы на успешное трудоустройство.
Работа по созданию и предоставлению рабочих мест подтверждается официальным перечислением пенсионных взносов. На 1 декабря было трудоустроено 821,1 тысячи человек, из которых почти 395 тысяч — в рамках инициативы Главы государства "100 рабочих мест на 10 тысяч жителей". Существенная доля граждан устроена через Электронную биржу труда и проекты центральных госорганов.
Эксперты отмечают, что подобные комплексные меры позволяют стабилизировать рынок труда, повышать квалификацию населения и стимулировать экономическую активность в стране.
