Гранты, деньги и общежития: что изменилось для студентов Казахстана за 7 лет

За последние семь лет в Казахстане значительно расширилась система государственной поддержки студентов и абитуриентов. Государство увеличивало количество образовательных грантов, повышало стипендии и одновременно решало одну из наиболее острых проблем студенческой жизни — нехватку мест в общежитиях.

655 тысяч грантов на 1,5 трлн тенге

За этот период в стране выделили 655 680 образовательных грантов. Общий объем финансирования составил 1,5 трлн тенге. Образовательный грант дает абитуриенту возможность получить высшее образование за счет государства, однако его значение не ограничивается поддержкой конкретного студента. Через систему государственного образовательного заказа формируется кадровый потенциал страны на годы вперед — специалисты должны пополнять рынок труда, экономику и другие стратегически важные сферы.

Масштаб финансирования показывает, что доступность высшего образования остается одним из направлений государственной поддержки молодежи. Для семей, которым оплата обучения могла бы стать серьезной финансовой нагрузкой, получение гранта напрямую влияет на возможность ребенка продолжить образование в вузе. При этом сегодня вопрос уже не сводится только к количеству выделяемых грантов.

Следующий этап — повышение эффективности этих вложений: подготовка специалистов, востребованных экономикой, качество образовательных программ, востребованность выпускников и более тесная связь университетов с реальным сектором.

Стипендии выросли в 2,5 раза

Одновременно за семь лет заметно выросла и финансовая поддержка самих студентов. В 2019 году базовая студенческая стипендия составляла 20 949 тенге. Сегодня ее размер достиг 52 372 тенге. Таким образом, за семь лет выплата увеличилась примерно в 2,5 раза. Для студентов педагогических специальностей стипендия составляет 84 тысячи тенге. Для магистрантов ее размер достиг 117 098 тенге, а для докторантов — 262 500 тенге. Рост выплат особенно заметен на повседневном уровне. В отличие от общих показателей финансирования образования, стипендия непосредственно отражается на жизни самого студента — его расходах на питание, транспорт, проживание и другие необходимые потребности.

Отдельное внимание уделено будущим педагогам. Увеличение стипендии до 84 тысяч тенге направлено в том числе на поддержку подготовки кадров для системы образования и повышение привлекательности педагогических специальностей. Для магистрантов и докторантов увеличение выплат имеет еще одно значение. На этих уровнях образование связано не только с получением новой квалификации, но и с научной и исследовательской деятельностью. Поэтому финансовая поддержка охватывает не только обучение, но и дальнейшее профессиональное развитие молодых специалистов.

Дефицит общежитий сократился с 82 тысяч до 5,2 тысячи мест

Еще одно важное направление — студенческие общежития. За последние семь лет в Казахстане открыли 267 студенческих общежитий на 66 104 места. За это время дефицит мест сократился с 82 тысяч до 5,2 тысячи. Проблема нехватки общежитий особенно чувствительна для студентов, которые приезжают учиться в другой город. Даже наличие образовательного гранта не снимает финансовую нагрузку с семьи, если студенту приходится самостоятельно оплачивать аренду жилья.

Поэтому развитие студенческих общежитий напрямую связано с доступностью высшего образования. За семь лет было создано более 66 тысяч новых мест, а общий дефицит сократился более чем на 76 тысяч — с 82 тысяч до 5,2 тысячи. Для системы высшего образования новые общежития решают сразу несколько задач. Молодежь из регионов получает больше возможностей учиться в других городах, снижается финансовая нагрузка на семьи, а университеты получают возможность формировать полноценную студенческую среду и развивать кампусную инфраструктуру.

При этом проблема полностью не закрыта. Дефицит в 5,2 тысячи мест сохраняется, поэтому дальнейшая работа должна быть сосредоточена на городах и университетах, где потребность в жилье для студентов остается наиболее высокой. Важен и вопрос качества общежитий. Современное студенческое жилье должно обеспечивать не только место для проживания, но и нормальные условия для учебы, отдыха и общения. Таким образом, за семь лет государственная поддержка высшего образования расширилась сразу по нескольким направлениям.

Казахстан выделил 655 680 образовательных грантов на 1,5 трлн тенге, увеличил базовую студенческую стипендию в 2,5 раза и открыл 267 общежитий на 66 104 места. При этом результат выражается не только в суммах и количестве объектов. Для студентов это возможность получить образование за счет государства, получать более высокую финансовую поддержку во время учебы и не тратить значительную часть семейного бюджета на аренду жилья в другом городе.