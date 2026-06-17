Гранты на открытие бизнеса начнут выдавать в Карагандинской области
Подать документы можно с 24 июня по 8 июля. Размер безвозмездного гранта составляет 1 млн 730 тысяч тенге.
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Жители Карагандинской области смогут получить государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей. Прием заявок стартует 24 июня и продлится до 8 июля, сообщили в Центре трудовой мобильности.
Размер безвозмездного гранта составляет 400 МРП, или 1 млн 730 тысяч тенге. Средства предназначены для запуска или развития собственного дела.
Поддержка предоставляется начинающим предпринимателям, относящимся к социально уязвимым категориям населения. Полученные средства можно направить на приобретение необходимого оборудования, инструментов, инвентаря и материалов для реализации бизнес-проекта.
Как отмечают организаторы программы, гранты помогают не только открыть собственное дело, но и создать новые рабочие места, а также обеспечить стабильный источник дохода.
Подать заявку можно с 24 июня по 8 июля. За консультацией и дополнительной информацией жители региона могут обратиться в карьерные центры по месту жительства.
Телефоны для справок: +7-775-644-35-80, (8-7212) 60-50-50.
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