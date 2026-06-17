Жители Карагандинской области смогут получить государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей. Прием заявок стартует 24 июня и продлится до 8 июля, сообщили в Центре трудовой мобильности.

Размер безвозмездного гранта составляет 400 МРП, или 1 млн 730 тысяч тенге. Средства предназначены для запуска или развития собственного дела.

Поддержка предоставляется начинающим предпринимателям, относящимся к социально уязвимым категориям населения. Полученные средства можно направить на приобретение необходимого оборудования, инструментов, инвентаря и материалов для реализации бизнес-проекта.

Как отмечают организаторы программы, гранты помогают не только открыть собственное дело, но и создать новые рабочие места, а также обеспечить стабильный источник дохода.

Подать заявку можно с 24 июня по 8 июля. За консультацией и дополнительной информацией жители региона могут обратиться в карьерные центры по месту жительства.

Телефоны для справок: +7-775-644-35-80, (8-7212) 60-50-50.

Читай также: Стартует прием заявок на бизнес-гранты: кому положены 1,73 млн тенге