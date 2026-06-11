С 24 июня в Казахстане стартует прием заявок на получение государственных грантов для реализации новых бизнес-идей. Размер безвозмездной поддержки составляет 1,73 млн тенге. Средства предназначены для запуска собственного дела и предоставляются гражданам из социально уязвимых категорий населения.

Прием заявок пройдет с 24 июня по 8 июля на портале Business.enbek.kz. В рамках первого потока планируется выдать 3764 гранта.

Кто может принять участие

Претендовать на получение государственной поддержки могут зарегистрированные безработные, а также индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировали бизнес не более одного года назад.

При этом заявитель должен относиться к одной из предусмотренных социальных категорий. В их числе люди с инвалидностью, кандасы, переселенцы, получатели адресной социальной помощи, многодетные семьи, родители детей с инвалидностью, а также граждане, получающие пособие по потере кормильца.

Грант предоставляется на безвозмездной основе и выдается только один раз.

Важное условие

Для участия необходимо пройти обучение основам предпринимательства по программе «Бастау Бизнес». Сертификат должен быть получен не ранее чем за три года до подачи заявки.

Полученные средства нельзя использовать по своему усмотрению. Деньги выделяются исключительно на развитие бизнеса.

Грант можно направить на покупку оборудования, инструментов и производственного инвентаря, приобретение сельскохозяйственных животных, птицы, семян, рассады и саженцев. Также допускается оплата аренды помещения, если оно необходимо для ведения предпринимательской деятельности.

Например, на грант можно открыть швейную мастерскую, пекарню, небольшой цех по производству продукции, теплицу, хозяйство по разведению птицы или начать оказывать различные услуги населению.

На что тратить деньги запрещено

Средства нельзя использовать для личных нужд. Под запретом покупка жилья, земельных участков, иностранной валюты, ценных бумаг и цифровых активов.

Также грантовые деньги нельзя направлять на погашение кредитов и займов, строительство жилой недвижимости или производство подакцизной продукции.

После подачи документов заявки рассмотрят специальные конкурсные комиссии.

Эксперты оценят жизнеспособность бизнес-идеи, финансовую обоснованность проекта, перспективы развития и возможность создания новых рабочих мест.

Для участия необходимо зарегистрироваться на портале Business.enbek.kz, заполнить электронную заявку, прикрепить бизнес-план и подписать документы электронной цифровой подписью.

Сколько грантов выдадут в этом году

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в течение 2026 года планируется выдать около 9 тысяч грантов по всей стране.

В ведомстве отмечают, что программа остается одним из основных инструментов поддержки начинающих предпринимателей и помогает тысячам казахстанцев открыть собственное дело без привлечения кредитов и займов.

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