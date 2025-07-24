В Казахстане с 12 августа начинается приём заявлений на участие в конкурсе образовательных грантов для поступления в магистратуру, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

По данным ведомства, комплексное тестирование пройдет с 21 июля по 10 августа. Заявления на участие в конкурсе грантов принимаются с 12 по 18 августа. Документы для обучения на платной основе можно будет подать с 15 по 28 августа. Список обладателей образовательных грантов будут опубликованы 25 августа, а зачисление в организации высшего и послевузовского образования завершится до 28 августа.

Министерство призывает поступающих внимательно отслеживать актуальную информацию на официальных ресурсах и сайтах вузов, а также заблаговременно подготовить необходимые документы и ознакомиться с условиями поступления.