«Выдают за независимую информацию»: депутат заявил о массовой рекламе инвестпроектов в СМИ

На заседании Курултая член фракции партии «Ақ жол» Юрий Ли направил депутатский запрос Генеральному прокурору РК Берику Асылову и министру культуры и информации Арману Кырыкбаеву. Депутат поднял вопрос о размещении в казахстанских масс-медиа рекламы зарубежных интернет-проектов, которые позиционируют себя как инвестиционные брокеры.

Как отметил Юрий Ли, такая практика в Казахстане приобрела системный характер. Речь идёт о проектах, которые предлагают гражданам инвестиции, не имея лицензии Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка либо Международного финансового центра «Астана».

«Такие материалы публикуются не только в социальных сетях, но и на сайтах региональных и отраслевых изданий и оформляются как “отзывы”, “обзоры” и “аналитика”, вследствие чего у граждан формируется представление о независимой журналистской информации», – сказал депутат.

По результатам мониторинга, проведённого ДПК «Ак жол», за период с 2023 по 2026 год выявлено 168 публикаций о 48 проектах на 51 казахстанском интернет-ресурсе.

По словам Ли, в размещённых материалах отсутствуют сведения о лицензии, её номере и органе, который её выдал.

«Речь идёт не о единичных случаях, а о массовом размещении материалов, содержащих признаки продвижения финансовых услуг лиц, не находящихся в установленном законом периметре финансового регулирования», – отметил он.

Отдельно Юрий Ли привёл в качестве примера проект Industrial Trading.

«Указанный проект включён АРРФР в перечень организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности», – говорится в депутатском запросе.

При этом, как отмечается в документе, на сайтах agroinfo.kz и Oskemen.info продолжают находиться материалы с заголовком «Industrial Trading отзывы: брокер, которому точно можно доверять».

Депутат также указал на информацию, ранее размещённую на ведомственном сайте МВД РК, о расследованиях преступлений, связанных с использованием бренда Industrial Trading, в том числе о вовлечении граждан в соответствующие схемы и причинении им имущественного ущерба.

«Почему материалы, продвигающие организацию, уже находящуюся в поле внимания финансового регулятора и правоохранительных органов, продолжают распространяться казахстанскими интернет-ресурсами?» – поставил вопрос Юрий Ли.

По данным мониторинга, за январь-июль 2026 года было выявлено не менее 19 публикаций о четырёх проектах, имеющих признаки аналогичной деятельности.

В запросе упоминаются NTXPrime, GlobalReachОut, Blu-Alliance и JPM Analytics.

В частности, депутаты указывают, что NTXPrime ссылается на британское юридическое лицо NTXPRIME UK Limited, которого, согласно приведённым в запросе данным, нет в реестре юридических лиц Великобритании и реестре британского финансового регулятора FCA.

В отношении GlobalReachОut и Blu-Alliance говорится об аналогичной модели привлечения денежных средств.

JPM Analytics, как отмечается в запросе, заявляет о работе через Freedom Finance Europe Ltd. При этом служба поддержки Freedom Finance, согласно документу, сообщила, что данный проект отсутствует среди её одобренных агентов.

Как отметил Юрий Ли, законодательство предусматривает самостоятельную ответственность участников рекламных отношений.

«В соответствии с Законом “О рекламе”, рекламодатель, рекламопроизводитель и рекламораспространитель являются самостоятельными участниками рекламных отношений. Следовательно, наличие иностранного рекламодателя не может служить основанием для отсутствия проверки соблюдения требований законодательства при распространении рекламы на территории страны», – подчеркнул депутат.

По его словам, в этой связи вызывает обеспокоенность отсутствие должного и оперативного реагирования со стороны уполномоченных органов и СМИ.

Что предлагают сделать

Фракция ДПК «Ақ жол» просит провести комплексную проверку всех фактов, изложенных в депутатском запросе, а также обеспечить постоянное взаимодействие отраслевых и правоохранительных органов для оперативного выявления и пресечения такой рекламы.

«Материалы, подтверждающие изложенные факты, будут приложены к депутатскому запросу», – говорится в документе.

В заключение депутаты попросили взять поднятый вопрос на контроль и проинформировать о принятых мерах в установленный законодательством срок.