  • Главная
  • Новости
  • В Жамбылской области задержали организаторов канала незаконной миграции

Преступники маскировались под чабанов.

Сегодня 2026, 17:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
132
Фото: Polisia.kz

Подозреваемых обнаружили во время оперативно-розыскных мероприятий, сообщает Polisia.kz.

У них изъяли фотографии и паспорта иностранных граждан, мобильные телефоны, банковские карты, а также более одного миллиона тенге. Кроме того полицейским удалось установить граждан соседнего государства, которым и оказывали помощь в пересечении границы.

"Участники преступной группы, действуя по предварительному сговору и маскируя противоправную деятельность под выпас сельскохозяйственных животных, организовали незаконное перемещение иностранцев через государственную границу", - говорится в сообщении. 

По факту начато досудебное расследование. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Следственные мероприятия продолжаются, говорит автор публикации.

 

 

Наверх