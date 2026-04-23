В Жамбылской области задержали организаторов канала незаконной миграции
Преступники маскировались под чабанов.
Подозреваемых обнаружили во время оперативно-розыскных мероприятий, сообщает Polisia.kz.
У них изъяли фотографии и паспорта иностранных граждан, мобильные телефоны, банковские карты, а также более одного миллиона тенге. Кроме того полицейским удалось установить граждан соседнего государства, которым и оказывали помощь в пересечении границы.
"Участники преступной группы, действуя по предварительному сговору и маскируя противоправную деятельность под выпас сельскохозяйственных животных, организовали незаконное перемещение иностранцев через государственную границу", - говорится в сообщении.
По факту начато досудебное расследование. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Следственные мероприятия продолжаются, говорит автор публикации.
