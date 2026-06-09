Граждане 105 стран могут оформить электронную визу в Казахстан
Для привлечения туристов и квалифицированных специалистов в стране действуют электронные визы, программы Digital Nomad и Neo Nomad, а также цифровые сервисы для комфортного пребывания.
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В Казахстане действуют упрощенные процедуры для въезда и пребывания иностранных гостей. По электронным визам в Казахстан могут въехать граждане 105 стран, сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
"На сегодня по электронным визам могут въехать граждане 105 стран без обращения в посольства. Также организована выдача виз: Digital Nomad Visa – для IT-специалистов, Neo Nomad Visa – для туристов. Принимающая сторона уведомляет о прибытии в онлайн-формате", – подчеркнул Ержан Саденов.
По его словам, наряду с цифровизацией активно развивается и транспортная доступность, а также ведется системная работа по обеспечению безопасности отдыхающих в ключевых туристических локациях.
К тому же, в аэропортах и крупных пограничных переходах осуществляется выдача "туристических карт" с QR-кодом, содержащих необходимую информацию о правилах пребывания и контактах экстренных служб.
Напомним, в марте 2025 года Казахстан запустил пилотную программу Digital Nomad Residency, ориентированную на привлечение зарубежных IT-специалистов. Проект позволяет востребованным иностранным профессионалам получить разрешение на постоянное проживание в упрощенном порядке через платформу Astana Hub и портал eGov. Программа стала частью стратегии по развитию цифровой экономики и привлечению международных талантов в Казахстан. Кроме того, для иностранных гостей действуют специальные визовые режимы Digital Nomad Visa и Neo Nomad Visa, рассчитанные на IT-специалистов и путешественников, работающих удаленно.
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