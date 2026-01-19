Выступая в Астане на заседании Рабочей группы по Парламентской реформе с участием Глава государства Касым-Жомарта Токаева, директор Института парламентаризма Наталья Пан сообщила о предложениях граждан, экспертов и общественных объединений, поступающих на платформы e-Otinish и eGov, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Она отметила, что в течение нескольких месяцев свои инициативы по конституционной реформе направили все семь политических партий, десятки неправительственных организаций, бизнес-структуры, а также ученые-правоведы и эксперты.

Наряду с предложениями по Парламентской реформе в Рабочую группу поступило порядка 1,6 тысячи обращений граждан, касающихся общего конституционного устройства, совершенствования политических и общественных институтов.