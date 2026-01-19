Все семь партий направили предложения по парламентской реформе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Выступая в Астане на заседании Рабочей группы по Парламентской реформе с участием Глава государства Касым-Жомарта Токаева, директор Института парламентаризма Наталья Пан сообщила о предложениях граждан, экспертов и общественных объединений, поступающих на платформы e-Otinish и eGov, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Она отметила, что в течение нескольких месяцев свои инициативы по конституционной реформе направили все семь политических партий, десятки неправительственных организаций, бизнес-структуры, а также ученые-правоведы и эксперты.
Наряду с предложениями по Парламентской реформе в Рабочую группу поступило порядка 1,6 тысячи обращений граждан, касающихся общего конституционного устройства, совершенствования политических и общественных институтов.
Самое читаемое
- В России во время катания на тюбинге погибли две девушки
- Видео с жестоким избиением ребенка в Жетысу попало в Сеть
- Страны НАТО выступили с совместным заявлением по Гренландии
- 11-летний мальчик застрелил отца в США после конфликта из-за игровой приставки
- Число погибших в ходе протестов в Иране возросло до 5 тысяч