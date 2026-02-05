Прокуратура Павлодарской области добилась возвращения в доход государства квартиры стоимостью 20 млн тенге, приобретённой на незаконно полученные социальные выплаты, передает BAQ.KZ.

Как выяснило следствие, гражданин Афганистана предоставил заведомо ложные документы о своей принадлежности к казахской национальности и получил выплаты в рамках государственной программы переселения кандасов. На эти средства он приобрёл недвижимость.

По ходатайству прокуратуры суд принял решение о конфискации имущества. Судебный акт ещё не вступил в законную силу.

Досудебное расследование по факту мошенничества продолжается.