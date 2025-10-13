На правительственном часе в МВД депутат Мажилиса Наталья Дементьева подняла вопрос системной безопасности образовательных учреждений и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. По данным МВД, за первые восемь месяцев 2025 года в стране были проверены около двух тысяч школ и детских садов. В более чем 800 из них выявлены нарушения требований безопасности, передает BAQ.KZ

Наталья Дементьева подчеркнула, что формальный подход лишает детей базовой защиты. Сейчас в Казахстане работает около 8 тысяч школьных инспекторов полиции, однако этого недостаточно - особенно в сельских регионах, где один инспектор отвечает сразу за несколько школ. Аналогичная ситуация наблюдается и с психологической службой: в 2024 году переподготовку прошли всего 11 школьных психологов, что депутат назвала тревожным сигналом.

"Только там, где ребёнок чувствует себя в безопасности, формируется гражданин, уважающий закон, общество и свою страну. Если мы не создадим систему раннего, превентивного реагирования, мы будем бороться не с причинами, а только с последствиями", — заявила Дементьева.

По её словам, сегодня в Казахстане зарегистрировано более 81 тысячи незаконных интернет-ресурсов, 425 из них содержат материалы, пропагандирующие суицид. При отсутствии специалистов и постоянного мониторинга ребёнок остаётся один на один с агрессией в школе, интернете или даже дома.

Депутат предложила усилить государственный контроль не только за учебным процессом, но и за психологической и цифровой безопасностью детей. Она отметила необходимость государственной программы подготовки школьных психологов и инспекторов, с приоритетом для сельских школ, а также внедрения онлайн- и медиабезопасности в обязательную школьную программу.

По словам Дементьевой, профилактика должна стать ежедневной системной работой, а не разовыми кампаниями, а меры по безопасности - прозрачными и измеримыми, вплоть до устранения "слепых зон" видеонаблюдения и введения единого стандарта школьной безопасности.