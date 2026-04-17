Иностранец избежал выдворения из Казахстана

Кассационный суд по гражданским делам пересмотрел решение о выдворении гражданина Кыргызстана А., который длительное время проживает в Казахстане, передает BAQ.kz.

Ранее районный суд постановил выдворить мужчину за пределы страны.

Основанием стали участие в уголовном правонарушении, повлекшем причинение вреда здоровью, нарушение миграционного законодательства, а также административное правонарушение, связанное с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка.

Кассационный суд указал, что при принятии таких решений необходимо учитывать не только факты нарушений, но и личность человека, степень вины, характер правонарушений, а также семейные и социальные обстоятельства.

Установлено, что А. имеет вид на жительство в Казахстане, официально работает разнорабочим в крестьянском хозяйстве, проживает с матерью-пенсионеркой, гражданской супругой и двумя несовершеннолетними детьми от первого брака.

С учётом этих обстоятельств кассационный суд пришёл к выводу, что выдворение является чрезмерной мерой. Решение районного суда отменено, А. оставлен в Казахстане.