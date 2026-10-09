Гражданина Казахстана вернут домой с арестованного в Индии танкера

Высокий суд индийского штата Орисса обязал власти организовать репатриацию экипажа танкера Unity, находящегося под арестом у порта Парадип. На борту остаются 23 моряка: 20 граждан России, гражданин Казахстана и двое граждан Египта. Суд признал ситуацию случаем оставления экипажа без помощи со стороны судовладельца.

Моряки продолжили находиться на судне после окончания контрактов, однако владелец не обеспечил их своевременную замену и возвращение на родину. Позже страховщик предоставил экипажу необходимые припасы и выплатил задолженность по зарплате. Индийским властям поручено организовать высадку и репатриацию моряков, а также обеспечить танкер сменным экипажем. Сделать это необходимо как можно скорее, предпочтительно в течение трех недель после получения судебного решения.

Расходы на репатриацию могут быть впоследствии взысканы с судовладельца или других ответственных лиц. Танкер Unity находится под арестом в порту Парадип с мая 2026 года в рамках нескольких морских судебных разбирательств.