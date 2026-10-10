Гражданка Кыргызстана пыталась вывезти в Китай золото на 182 млн тенге

В Казахстане применили досудебную конфискацию шести золотых слитков стоимостью 182,3 млн тенге. Общая масса драгоценного металла составила 2,8 килограмма, а содержание золота превышало 99%.

Как сообщили в Главной транспортной прокуратуре, соответствующее решение принял суд. Постановление вступило в законную силу.

По данным ведомства, гражданка Кыргызстана приобрела золотые слитки в своей стране и ввезла их в Казахстан через автомобильный пункт пропуска «Кордай». В дальнейшем она намеревалась незаконно переправить драгоценный металл в Китай.

Чтобы скрыть золото от таможенного и пограничного контроля, женщина спрятала по три слитка под стельками обуви. Однако при прохождении контроля в районе международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» драгоценный металл обнаружили и изъяли.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.