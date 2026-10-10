Гражданка Кыргызстана пыталась вывезти в Китай золото на 182 млн тенге
Суд обратил в доход государства шесть золотых слитков общей массой 2,8 килограмма, которые гражданка Кыргызстана пыталась незаконно перевезти в Китай.
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В Казахстане применили досудебную конфискацию шести золотых слитков стоимостью 182,3 млн тенге. Общая масса драгоценного металла составила 2,8 килограмма, а содержание золота превышало 99%.
Как сообщили в Главной транспортной прокуратуре, соответствующее решение принял суд. Постановление вступило в законную силу.
По данным ведомства, гражданка Кыргызстана приобрела золотые слитки в своей стране и ввезла их в Казахстан через автомобильный пункт пропуска «Кордай». В дальнейшем она намеревалась незаконно переправить драгоценный металл в Китай.
Чтобы скрыть золото от таможенного и пограничного контроля, женщина спрятала по три слитка под стельками обуви. Однако при прохождении контроля в районе международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» драгоценный металл обнаружили и изъяли.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
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