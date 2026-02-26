Аэропорты страны обслужили почти 32 млн пассажиров, а отрасль продолжает активно внедрять цифровые технологии и развивать инфраструктуру, сообщает BAQ.kz.

В Казахстан подвели итоги 2025 года и наметили приоритеты развития гражданской авиации. На коллегии Министерства транспорта с участием Первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра и руководителей профильных ведомств подчеркнули стратегическую значимость отрасли для транспортной связности регионов, укрепления международных связей и привлечения инвестиций.

По данным на конец 2025 года, аэропорты обслужили 31,8 млн пассажиров (в 2024 году – 29,7 млн) и обработали 173,3 тыс. тонн грузов. Общий пассажиропоток авиакомпаний составил 20,7 млн человек, из которых 15,4 млн перевезли отечественные перевозчики.

«Рост показателей сопровождается системной работой по безопасности. Уровень соответствия Казахстана международным стандартам авиационной безопасности достиг 95,7%, что входит в ТОП-20 стран мира. Проведено 27 внеплановых проверок перевозчиков и аэропортов, усилен контроль за правами пассажиров. Прямой доступ компании КазМунайГаз-Аэро к топливу снизил среднюю стоимость авиатоплива», — отметил вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

В 2025 году проведено 994 проверки и выдано 960 разрешений. Создан специализированный Центр расследования авиационных происшествий с задачей повысить уровень соответствия международным стандартам до 80 %.

Внутренние перевозки обслуживают пять казахстанских авиакомпаний по 56 маршрутам, при этом субсидируются 23 маршрута, обеспечивая доступность для отдалённых регионов (около 520 тыс. пассажиров). В 2026 году планируется расширение сети до 24 маршрутов.

Активно внедряются цифровые решения: автоматизированный паспортный контроль, биометрическая идентификация, стандарт e-Freight, сокращающий время обработки грузов с суток до часа. Ведётся подготовка нормативной базы для Urban Air Mobility, включая беспилотники и eVTOL, и создание вертипортов.

Отрасль насчитывает около 25 тыс. сотрудников при ежегодной потребности более 600 специалистов. Планируется создание сертифицированного учебного центра гражданской авиации совместно с международным партнёром.

Кроме того, в июле 2025 года был подписан Мастер-план развития авиации до 2050 года с Сальваторе Шаккитано, президентом Совета ИКАО. В феврале–марте 2026 года ожидается прибытие экспертной миссии ICAO для практической реализации проекта, а в ноябре Казахстан намерен участвовать в выборах в Совет ICAO.