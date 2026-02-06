6 февраля в Астане состоялось собрание представителей спортивного сообщества, посвященное обсуждению проекта новой Конституции Республики Казахстан и проводимой в стране Конституционной реформы, сообщает BAQ.kz со ссылкой на olympic.kz.

В мероприятии приняли участие представители национальных спортивных федераций, а также Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан. Основной целью встречи стало формирование и выражение единой консолидированной позиции спортивной отрасли в поддержку обновления Основного закона страны.

Участники собрания отметили, что новая Конституция призвана закрепить принципы справедливости, ответственности и законности, которые имеют важное значение и для спортивной среды. В ходе обсуждения была подчеркнута приоритетность прав и свобод человека, необходимость укрепления демократических институтов, а также значимость принципов "Справедливый Казахстан" и "Закон и Порядок".

Руководители спортивных федераций провели аналогию между развитием спорта и конституционными изменениями, отметив, что по мере изменения времени обновляются правила соревнований, и по такому же принципу Конституция должна совершенствоваться в соответствии с современными вызовами.

По итогам встречи было зачитано и подписано Обращение спортивного сообщества Республики Казахстан в поддержку Конституционной реформы. В документе особое внимание уделено вопросам укрепления здоровья нации и развитию человеческого капитала как ключевым приоритетам государственной политики.

Таким образом, представители спортивной сферы выразили полную поддержку положениям проекта Конституции, направленным на защиту прав человека, обеспечение верховенства закона, укрепление национального единства, повышение благосостояния граждан и сохранение светского характера государства.

Участники собрания также заявили о готовности внести свой вклад в формирование ответственной гражданской позиции и устойчивое, справедливое развитие страны.