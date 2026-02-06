Гражданский Альянс Казахстана поддержал конституционную реформу
Гражданский Альянс Казахстана провёл заседание Национального дискуссионного клуба "ҰСТАНЫМ", посвящённое теме "Конституция: зеркало исторического выбора Казахстана". Обсуждение состоялось в контексте проводимых в стране конституционных преобразований, передает BAQ.KZ.
В работе площадки приняли участие представители экспертного сообщества, руководители НПО, лидеры гражданских альянсов из 20 регионов страны, а также председатели и члены Общественных советов, что обеспечило широкую региональную и профессиональную представленность.
В центре внимания находились вопросы участия институтов гражданского общества в реализации конституционной реформы, совершенствование механизмов взаимодействия с государственными органами и расширение общественной вовлечённости в процесс подготовки и обсуждения реформ.
По итогам заседания Гражданский Альянс Казахстана выступил с официальным заявлением в поддержку конституционной реформы, подчеркнув её значимость для дальнейшего развития политической системы страны. Также выражена признательность членам Конституционной комиссии за проделанную работу и внимание к предложениям гражданского общества.
