Греческий Санторини теряет туристов: отели жалуются на падение доходов до 40%
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Один из самых популярных греческих курортов Санторини столкнулся со спадом туризма. Владельцы гостиниц связывают это с последствиями землетрясений, военным конфликтом на Ближнем Востоке и избытком новых отелей. По словам владельца гостиницы Фомаса Янниса, за последние два года доходы его бизнеса сократились на 30–40%. Среди причин он назвал сейсмическую активность в регионе и напряжённую геополитическую обстановку.
Дополнительной проблемой стала массовая застройка острова. За последние годы здесь появилось много новых гостиниц, однако туристического потока оказалось недостаточно, чтобы заполнить все номера. Не оправдывают ожиданий и круизные туристы. Они создают нагрузку на инфраструктуру острова, но не всегда приносят значительный доход местному бизнесу, поскольку часто не останавливаются в гостиницах и проводят на Санторини всего несколько часов.
Власти ограничили количество прибывающих с круизных лайнеров туристов до 8 тысяч человек в день и ввели сбор за высадку на остров. Теперь Санторини пытается привлечь путешественников не только знаменитыми закатами, но и гастрономией, винодельнями, историческими и культурными достопримечательностями.
Для этого запустили рекламную кампанию из 32 видеороликов, продвигающую отдых на острове в течение всего года. Местные отельеры рассчитывают, что новая стратегия поможет привлечь туристов и в межсезонье.
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