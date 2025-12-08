В преддверии праздничного сезона председатель Комитета торговли Ернур Жаутикбаев провёл инспекцию столичных рынков и выявил факт необоснованного завышения цен на социально значимые продукты, передает BAQ.KZ.

Особое внимание привлекла гречневая крупа, выставленная в одном из магазинов по цене 500 тенге, хотя её закупочная стоимость составляла 275 тенге. Максимально допустимая надбавка на этот продукт — 15%, что давало цену не более 316 тенге. В связи с нарушением Комитет поручил Департаменту торговли и защиты прав потребителей провести проверку.

В ходе объезда Ернур Жаутикбаев посетил рынки "Сауран", "Шанхай–Көк базар", "Шарын", "Сарыарқа", "Асем", "Астаналық" "Ұлжан" и площадку "Керуен Жолы", где проходит мясная ярмарка "Соғым фест". Глава Комитета подчеркнул необходимость недопущения необоснованного роста цен, обеспечения прямых поставок мясной продукции от фермеров и стабильности стоимости товаров повседневного спроса.