Гречка по 500 тенге: в Астане выявили рекордное завышение цен
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В преддверии праздничного сезона председатель Комитета торговли Ернур Жаутикбаев провёл инспекцию столичных рынков и выявил факт необоснованного завышения цен на социально значимые продукты, передает BAQ.KZ.
Особое внимание привлекла гречневая крупа, выставленная в одном из магазинов по цене 500 тенге, хотя её закупочная стоимость составляла 275 тенге. Максимально допустимая надбавка на этот продукт — 15%, что давало цену не более 316 тенге. В связи с нарушением Комитет поручил Департаменту торговли и защиты прав потребителей провести проверку.
В ходе объезда Ернур Жаутикбаев посетил рынки "Сауран", "Шанхай–Көк базар", "Шарын", "Сарыарқа", "Асем", "Астаналық" "Ұлжан" и площадку "Керуен Жолы", где проходит мясная ярмарка "Соғым фест". Глава Комитета подчеркнул необходимость недопущения необоснованного роста цен, обеспечения прямых поставок мясной продукции от фермеров и стабильности стоимости товаров повседневного спроса.
"Министерство торговли ведёт комплексную работу по поддержанию стабильности цен на рынке в преддверии праздников. Под жёстким контролем находятся не только торговые сети, но и рынки. В преддверии праздников мы предпримем меры по стабилизации стоимости социально значимых товаров и товаров повседневного спроса", — отметил Ернур Жаутикбаев.
Самое читаемое
- Казахстан увеличил экспорт зерна в Центральную Азию на 32%
- Софья Самоделкина завоевала бронзу на международном турнире в Загребе
- Реформы прокуратуры Казахстана в 2024–2025 годах: надзор, цифровые сервисы и защита прав граждан
- Десятилетний долг и шаг до банкротства: санаторий МВД в Алматы получил второе дыхание
- Для строительства железной дороги в обход Астаны планируют привлечь частных инвесторов