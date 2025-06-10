Шведская экологическая активистка Грета Тунберг покинула Израиль, вылетев на рейсе во Францию 10 июня, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля, передает BAQ.KZ. Согласно официальному заявлению, Тунберг и еще четыре участника протестной флотилии, которые отказались от права на слушание перед депортацией, покинули страну после того, как израильские власти постановили вернуть участников флота, нарушивших суверенитет Израиля.

Министр внутренних дел Израиля Моше Арбель отметил, что Израиль не допустит угрозы своей безопасности через протестные акции у своих границ.

"Мы приняли решение вернуть 12 участников флота в их родные страны. Те, кто откажется подписать документы на добровольную депортацию, будут выдворены по решению суда", - добавил министр.

Ранее мы сообщали, что Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг по пути в Газу.