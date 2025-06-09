Судно "Мадлин" с гуманитарной помощью на борту и активистами под присмотром военных направлено к берегам Израиля, никто не пострадал, заявил израильский МИД, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.



Там также сообщили, что пассажиры вернутся в свои родные страны, а гумпомощь будет отправлена в сектор Газа по "настоящим гуманитарным каналам".



Что произойдет с самим судном, которое попыталось прорвать морскую блокаду, в Израиле не уточнили.



"Антисемитке Грете и ее спутникам, рупорам пропаганды ХАМАС, я говорю ясно: разворачивайтесь, вы не достигнете Газы", - заявлял ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац.