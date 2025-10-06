Грету Тунберг депортировали из Израиля
После многочисленных протестов и акций по всему миру власти Израиля решили выслать всех, кого задержали на миротворческой "Глобальной флотилии Сумуда" (GFS), включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, передает BAQ.KZ со ссылкой на EA Daily.
Об этом сообщили в МИД еврейского государства.
"Сегодня из Израиля в Грецию и Словакию был депортирован еще 171 провокатор из флотилии ХАМАС-Сумуд, включая Грету Тунберг. Среди депортированных есть граждане Греции, Италии, Франции, Ирландии, Швеции, Польши, Германии, Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
