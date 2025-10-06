После многочисленных протестов и акций по всему миру власти Израиля решили выслать всех, кого задержали на миротворческой "Глобальной флотилии Сумуда" (GFS), включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, передает BAQ.KZ со ссылкой на EA Daily.

Об этом сообщили в МИД еврейского государства.