В Казахстане пошла на спад волна респираторных инфекций. За последнюю неделю число заболевших ОРВИ сократилось на 6,8%, а общий показатель с начала эпидемического сезона оказался почти на треть ниже прошлогоднего. Однако вирусы никуда не исчезли: в стране продолжают выявлять грипп, а больничные койки остаются загруженными более чем наполовину.

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, за последнюю неделю зарегистрировано 133 052 случая ОРВИ. С начала эпидемического сезона число заболевших достигло 1 453 967 человек. При этом заболеваемость на 28,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Эпидемиологическая ситуация, по оценке специалистов, соответствует сезонному уровню для осеннего периода. Тем не менее мониторинг продолжается: медики еженедельно отслеживают распространение респираторных вирусов.

Отдельное внимание уделяется гриппу. С 1 сентября лабораторно подтверждено 297 случаев заболевания. Подавляющее большинство приходится на вирус A(H1N1) – выявлено 295 случаев. Еще два случая связаны с вирусом гриппа типа B.

Среди других респираторных инфекций чаще всего обнаруживают риновирусы, бокавирусы и аденовирусы.

Тем временем прививочная кампания приближается к запланированному охвату. Вакцинацию против гриппа прошли 2 065 649 человек – это 93,9% от намеченного количества. В Минздраве отмечают, что вакцина имеется во всех регионах страны.

Медицинская система также готовится к возможному увеличению числа пациентов. Для лечения инфекционных заболеваний развернуто 13 335 коек, из которых сейчас занято 63%. Среди детских инфекционных коек загрузка выше – 69,4%.

Несмотря на снижение заболеваемости, врачи советуют не пренебрегать профилактикой. Регулярное мытье рук, проветривание помещений и ограничение контактов с заболевшими остаются простыми, но важными мерами. При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется оставаться дома и при необходимости обращаться за медицинской помощью.

Похоже, нынешняя волна инфекций постепенно теряет силу. Но окончательно ставить точку в сезонной истории вирусов пока рано.