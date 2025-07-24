В Шымкенте полиция отреагировала на ночную "пафосную" езду двух водителей Mercedes и BMW, чьи действия попали на видео в соцсетях, передает BAQ.KZ.

На кадрах видно, как автомобили двигались с высокой скоростью, резко маневрируя и создавая угрозу другим участникам дорожного движения. Кроме того, поведение лихачей нарушало общественный порядок и мешало ночному покою горожан.

Полиция установила водителей и привлекла их к ответственности. Обе машины были отправлены на специализированную штрафстоянку.

В ДП города напомнили, что соблюдение правил дорожного движения — обязанность каждого водителя, а любые противоправные действия на дорогах будут пресекаться незамедлительно.