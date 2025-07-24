Громкая езда закончилась тихо: Mercedes и BMW забрали на штрафстоянку
Лихачи на элитных авто наказаны в Шымкенте.
Сегодня, 13:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:10Сегодня, 13:10
54Фото: кадр видео
В Шымкенте полиция отреагировала на ночную "пафосную" езду двух водителей Mercedes и BMW, чьи действия попали на видео в соцсетях, передает BAQ.KZ.
На кадрах видно, как автомобили двигались с высокой скоростью, резко маневрируя и создавая угрозу другим участникам дорожного движения. Кроме того, поведение лихачей нарушало общественный порядок и мешало ночному покою горожан.
Полиция установила водителей и привлекла их к ответственности. Обе машины были отправлены на специализированную штрафстоянку.
В ДП города напомнили, что соблюдение правил дорожного движения — обязанность каждого водителя, а любые противоправные действия на дорогах будут пресекаться незамедлительно.
Самое читаемое
- Сирены включили в Усть-Каменогорске спустя 15 минут после землетрясения
- Ощутимое землетрясение произошло в Усть-Каменогорске
- В Усть-Каменогорске рекомендуют собрать "тревожный чемоданчик": будет ли повторное землетрясение?
- "Жалко её": потерпевший по делу Кайрат предложил отпустить её мать под домашний арест
- Пожар на рынке "Биг Шанхай": пострадавшие бизнесмены до сих пор не получили помощи