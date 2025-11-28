В Павлодаре житель города был привлечён к ответственности за нарушение общественного порядка из-за громкой музыки, доносившейся из его автомобиля, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл глубокой ночью и вызвал недовольство жильцов одного из домов по улице Гагарина.

По словам заявителя, мужчина около двух часов ночи слушал музыку на такой громкости, что её было слышно даже через закрытые двери автомобиля. Шум разнёсся по двору и разбудил целый подъезд. "От этой оглушительной музыки просыпается весь дом. А с утра всем вставать на работу", — рассказал обеспокоенный горожанин.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Они составили в отношении автомобилиста административный протокол и провели профилактическую беседу, разъяснив недопустимость подобных действий и необходимость уважать право жителей на ночной покой.

В полиции напомнили, что громкая музыка в жилых районах создаёт серьёзные неудобства окружающим и может повлечь ответственность. Горожанам рекомендовали не оставлять такие случаи без внимания и обращаться в полицию при обнаружении подобных нарушений.